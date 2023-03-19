مع 20 دولارا واعتذار لطيف.. زبون يعيد كتابا للمكتبة بعد 44عاما على استعارته

عاد كتاب قصص أطفال إلى المكتبة بعد نحو نصف قرن من استعارته. وتم إرسال طرد إلى المكتبة العامة الألمانية يحتوي كتابا متأخرا عن موعد اعادته، بعد أن تمت استعارته عام 1979، مع مبلغ تبرع قيمته 20دولار، ومرفقا ب باعتذار "لطيف" عن التأخر في إعادته.

ويحمل الكتاب عنوان " لعبة الهوكي" وتمت استعارته من قبل زبون غير معروف في 25 أبريل 1979 وفق بطاقة الإعارة المختومة الموجودة في الصفحة الأولى. ولحسن الطالع فإن المكاتب الألمانية لا تفرض غرامة على تأخر إعادة الكتاب ولكن الزبون الذي استعار الكتاب أعاد معه تبرعا بقيمة 20 دولارا تعويضا عن المتاعب التي سببها للمكتبة.

وقال الموظفون إن تلقي الطرد كان مثل الحصول على "كبسولة زمنية أدبية" ونشروا خبر عودة الكتاب على الإنترنت كتذكير لأي شخص لديه كتب متأخرة.

وشعر العاملون في المكتبة بالدهشة عندما تلقوا الطرد من مصدر مجهول واخرجوا الكتاب من داخله وبه الاعتذار، وشاهدوا التبرع المرفق معه.

ونص الاعتذار المرسل " إلى من يهمه الأمر، أعتذر بشدة. فهذا الكتاب كان المفروض إعادته في سبعينات القرن الماضي. من فضلكم تقبلوا اعتذاري".

ونشر العاملون في المكتب خبر إعادة الكتاب بمناسبة "الأسبوع الوطني لإعادة الكتب" وكتبوا معه نصاً يقول " لقد تلقينا طردا يحوي كتابا تمت استعارته منذ عام 1979، حول "لعبة الهوكي إضافة إلى اعتذار لطيف، يوضح أن الكتاب تمت استعارته قبل 45 عاما، كان الأمر يبدو مثل الحصول على "كبسولة زمنية أدبية" وتذكروا أننا لا نفرض غرامات على الكتب التي تتم إعادتها متأخرة".

وقالت مديرة عمليات المكاتب الألمانية مايرا كورن لمجلة "إنسايد ادشن" الإخبارية أن إعادة هذا الكتاب كان بمثابة "فرصة عظيمة لنشر قصة إعادة الكتاب إلى العامة" وأضافت "كانت فرصة لتذكير العامة بكل الطرق التي تقوم بها المكاتب لإحداث الفرق بالنسبة للقراء"ز

وقالت مايرا إن كتاب "لعبة الهوكي" سيتم نشره في المكاتب الإدارية للمكتب ليكون بمثابة تذكير بأنه مهما تأخر الكتاب فالأفضل إعادته ولم يفت الأوان مهما طال الزمن.

وأسعدت هذه القصة محبي القراءة في جميع أنحاء العالم، وقال أحدهم عبر الإنترنت "أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي ابدأ" وقال آخر مازحا "أراهن بأن أمه شعرت بالسعادة لأن ابنها قرر أخيرا تنظيف غرفته". وقال ثالث "أتساءل عما إذا كان هذا الشخص قد أصبح من هواة جمع الأشياء الآن".

