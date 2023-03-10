هدد بقتل جميع الركاب.. راكب حاول فتح باب الطائرة وطعن مضيفة

أمر قاض فيدرالي أميركي بإجراء تقييم للصحة العقلية، أمس الخميس، للرجل المتهم بمحاولة فتح باب طوارئ طائرة ركاب على متن رحلة جوية داخلية في نهاية الأسبوع الماضي ومحاولة طعن مضيفة في الرقبة بملعقة معدنية مكسورة، وهدد بقتل جميع ركاب الطائرة.

وقال القاضي إن جلسة احتجاز أخرى لفرانسيسكو سيفيرو توريس، 33 عاماً، من ليومينستر بولاية ماساتشوستس ستعقد بعد الانتهاء من تقييم الصحة العقلية.

وألقي القبض على توريس يوم الأحد عندما هبطت رحلة شركة "يونايتد إيرلاينز" 2609 القادمة من لوس أنجلوس في بوسطن. وهو متهم بارتكاب جناية تتعلق بالتدخل في استخدام سلاح خطير لأفراد طاقم الطائرة. إذا أدين، يمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

عندما غادر توريس مكبل اليدين قاعة المحكمة، قال "اسمي لا يزال بالتازار" وهو الاسم الذي أشار إليه أثناء الصراخ على متن الطائرة.

كانت الطائرة على بعد حوالي 45 دقيقة من بوسطن عندما تلقى الطاقم إنذارًا بأن بابًا جانبيًا للطائرة قد تم نزع سلاحه، وفقًا لوثائق المحكمة. لاحظت مضيفة طيران أن مقبض قفل الباب قد تم نقله. لاحظت مضيفة طيران أخرى أن توريس شوهد بالقرب من الباب واعتقدت أنه قد حرك المقبض.

ويمنع ضغط الكابينة أثناء الطيران فتح أبواب الطائرة.

وقالت السلطات إن الطاقم أبلغ القبطان أن توريس يمثل تهديداً ويجب أن تهبط الطائرة في أسرع وقت ممكن.

تذكرت ليزا أولسن، التي كانت تجلس على بعد صفوف قليلة أمام توريس مع زوجها وابنتها، كيف أصبح دفاعيًا عندما واجهته مضيفة طيران حول الباب. بدأ يسأل عما إذا كان الطاقم لديه كاميرات، وكيف عرفوا أنه هو.

بعد أن تركته المضيفة، بدأ توريس في الحديث بصوت عالٍ عن أن والده هو دراكولا مما دفع ركابًا من الذكور والإناث لمحاولة تهدئته. وقال أولسن إنه قال أيضًا إنه يريد أن يُطلق عليه الرصاص حتى يتقمص من جديد.

في مقطع فيديو التقطه أولسن، يمكن سماع توريس مضطربًا يهدد بقتل الناس ويعد بحمام دم.

يقول: "سأقتل كل رجل على متن هذه الطائرة".

كما يسأل عن مكان قيام الطيارين بتحويل مسار الطائرة.

يقول في الفيديو أيضاً: "أينما كان، سيكون هناك حمام دم في كل مكان".

ثم قفز توريس فوق راكب آخر جالس ووقف في الممر قائلاً "أنا أتولى قيادة الطائرة". وقف راكب من خلفه وقال "لا تفكر في الأمر". ثم بدأ توريس في الجري في الممر باتجاه مقدمة الطائرة.

ثم واجه مضيفة طيران وبدأ بلكمها. وشعر المضيفون أن الملعقة المعدنية في يد توريس ضربتها على ياقة قميصها وربطة عنقها ثلاث مرات، وفقًا لوثائق المحكمة.

هرع أكثر من عشرة ركاب ذكور في الممر بعد توريس، وقد تم إخضاعه من قبل العديد من الركاب وضبطه حتى هبطت الطائرة.

قالت أولسن: "فجأة تسمع صوت جلجل ضخم لأنهم أمسكوا به وكبحوه على الأرض. كان هناك أربعة إلى ستة رجال فوقه، مما منعه"، مضيفة أن ابنتها البالغة من العمر 17 عامًا كانت تبكي بسبب اعتقدت "أننا سوف نتحطم".

وقال المدعون في وثائق المحكمة إن توريس أبلغ المحققين أنه دخل حمام الطائرة وكسر ملعقة إلى نصفين لصنع سلاح. وقالوا إن توريس أخبر السلطات أنه يريد فتح الباب حتى يتمكن من القفز ، وأنه يعلم أن فتح الباب سيقتل الكثير من الناس.

وقالت شركة "يونايتد ايرلاينز" إنه لم يصب أحد.

تم ترك رسائل تطلب التعليق مع محاميه العام الفيدرالي.

عانى توريس من مشاكل الصحة العقلية في الماضي، وفقًا لوثائق المحكمة الفيدرالية ورئيس الشرطة المحلية الذي يقول إن الضباط تعاملوا معه عدة مرات منذ عام 2014. أحيانًا، اتصل الجيران بالشرطة بعد أن اكتشفوه خارج منزله وهو يرتدي ملابس قليلة.

قال رئيس شرطة ليومينستر، آرون كينيدي، لوكالة أسوشيتيد برس ، إنه تم اتهامه في عام 2017 بشأن حادثة منزلية مع والدته ، لكن هذه التهم أُسقطت.

وقال كينيدي إنه تم استدعاء الشرطة إلى محل حلاقة في 26 فبراير في المدينة حيث كان توريس يقول بعض "نفس الخطاب الذي سمعته على متن الطائرة". لكن لم يكن الأمر كذلك حتى شاهدت الشرطة مقطع الفيديو من الرحلة في نهاية الأسبوع الماضي حتى أدركوا أنه كان الشخص نفسه.