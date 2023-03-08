هكذا تضع ملكة الأردن اللمسات الأخيرة على فستان ابنتها

نشرت ملكة أردنية رانيا العبدالله، على منصة إنستغرام، صورة لآخر استعدادات ابنتها الأميرة إيمان لحفلة الحناء، التي تقام قبل أيام من مراسم عقد قرانها على خطيبها جميل ألكساندر ترميوتس.

ونشرت الملكة رانيا صورة على حسابها، وهي تساعد ابنتها على ارتداء الفستان الذي ستطل فيه خلال الحفلة، وأرفقتها بتعليق: "اللمسات الأخيرة قبل حفلة حناء إيمان".

وحفلة الحناء هي حفلة تقليدية شائعة في العديد من الثقافات الشرقية والعربية، وتسبق حفل الزفاف بأيام قليلة، وعادة ما يتم إقامتها للعروس في منزلها أو في منزل أحد أقربائها.

وأعلن الديوان الملكي بالأردن، الأحد: "أن حفل زفاف صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني والسيد جميل ألكسندر ثيرميوتيس سيقام في 12 مارس 2023".