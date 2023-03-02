مصر ترفع أسعار المحروقات بسبب "تذبذب" سعر الصرف

أعلنت وزارة البترول المصرية زيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية في السوق المحلية اعتبارا من اليوم الخميس بنسب وصلت إلى 20% بسبب "تذبذب سعر صرف الجنيه"، في ظل أزمة نقص في العملة الصعبة ومعدلات تضخم مرتفعة.

وأفاد بيان وزارة البترول ليل الأربعاء الخميس أن "في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ... تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح (الخميس)".

وبحسب البيان أصبح سعر لتر بنزين 80 يبلغ 8.75 جنيه (حوالي 0.3 دولار) بدلا من 8 جنيه سابقا، وارتفع سعر لتر بنزين 92 ليسجل 10.25 جنيه بدلا من 9.25، فيما زاد سعر لتر بنزين 95 إلى 11.50 جنيها مقابل سعر سابق 10.75.

كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيه للمتر المكعب بدلا من 3.75، بينما ثبت سعر لتر السولار عند 7.25 جنيه.

وتعنى لجنة التسعير التلقائي بمتابعة وتعديل أسعار المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وفق أسعار النفط العالمية.

