خيام لعب لرسم البسمة علي وجوه أطفال ضحايا الزلزال (فيديو)

نصب المسؤولون في ولاية كهرمان مرعش التركية خيام لعب لرسم البسمة على وجوه الأطفال ضحايا الزلزال المدمر لإبعادهم من آثاره النفسية بعد أن عاشوا الخوف والرعب من أهواله.

وتقام في الخيام التي نصبها الجيش التركي في ولاية غازي عنتاب أيضا، أنشطة مختلفة لا سيما الرسم والتلوين وألعاب الذكاء.

والهدف من خيام الأنشطة هو رسم الابتسامة على وجوه الأطفال وإبعادهم عن آثار الزلزال المدمر.



خيام لعب لرسم البسمة علي وجوه أطفال ضحايا #الزلزال في ولاية قهرمان مرعش التركية. pic.twitter.com/iX76hy9ATU — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 19, 2023