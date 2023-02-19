شاهد.. "فندق عائم" لإيواء متضرري الزلزال في تركيا (فيديو)

استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز على متن سفينة سياحية، السبت، متضرري الزلزال الذين سيمكثون فيها.

ورست السفينة السياحية التي تضم 1056 سريرا في ميناء إسكندرون بولاية هاتاي، وجرى تخصيصها من أجل إيواء متضررين من الزلزال.

واستمع الوزير دونماز لطلبات المتضررين على متن "الفندق العائم" كما أمضى بعض الوقت مع الأطفال الذين يلهون في غرفة الألعاب حسب

وكالة "الأناضول" الرسمية للأنباء.

وغادر الوزير الميناء عقب عقده اجتماعا مع قائمقام إسكندرون مراد صفا دمير يوراك ومسؤولي السفينة.