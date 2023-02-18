مشهد مرعب.. لحظة سقوط بناية على سائق حفار في تركيا (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع يظهر نهاية غير متوقعة لسائق حفار في مدينة أنطاكيا، عقب وقوع الزلزال المدمر في تركيا.

ويظهر الفيديو قيام سائق الحفار بمهامه في الوقت الذي انهار عليه المبنى، لكن كتبت له النجاة بحسب ما تناقلته وسائل إعلام.

وبحسب الفيديو فقد انهار المبنى فجأة على الحفار، حيث غطّاه الركام، حينما كان يباشر مهامه بجوار طريق سريع تجري عليه السيارات.