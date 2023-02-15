بعد تهدم المساجد في ولاية أدي يامان التركية نتيجة الزلزال

شاهد.. إمام يؤذن للصلاة من داخل سيارة إسعاف (فيديو)

المصدر:
  • متابعات الإمارات اليوم
التاريخ:

أظهر مقطع فيديو للقسم العربي بوكالة الأناضول التركية على "تويتر"، إمام مسجد يؤذن للصلاة من داخل سيارات الإسعاف في مناطق #الزلزال بولاية #أدي_يامان بعد تهدم المساجد نتيجة زلزال #تركيا المدمر.

 

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