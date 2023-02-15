بعد تهدم المساجد في ولاية أدي يامان التركية نتيجة الزلزال
شاهد.. إمام يؤذن للصلاة من داخل سيارة إسعاف (فيديو)
أظهر مقطع فيديو للقسم العربي بوكالة الأناضول التركية على "تويتر"، إمام مسجد يؤذن للصلاة من داخل سيارات الإسعاف في مناطق #الزلزال بولاية #أدي_يامان بعد تهدم المساجد نتيجة زلزال #تركيا المدمر.
#تركيا.. إمام يؤذن للصلاة من داخل سيارات الإسعاف في مناطق #الزلزال بولاية #أدي_يامان بعد تهدم المساجد pic.twitter.com/C9aVxeSlHL— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 15, 2023
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