شاهد.. إمام يؤذن للصلاة من داخل سيارة إسعاف (فيديو)

أظهر مقطع فيديو للقسم العربي بوكالة الأناضول التركية على "تويتر"، إمام مسجد يؤذن للصلاة من داخل سيارات الإسعاف في مناطق #الزلزال بولاية #أدي_يامان بعد تهدم المساجد نتيجة زلزال #تركيا المدمر.

#تركيا.. إمام يؤذن للصلاة من داخل سيارات الإسعاف في مناطق #الزلزال بولاية #أدي_يامان بعد تهدم المساجد pic.twitter.com/C9aVxeSlHL — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 15, 2023