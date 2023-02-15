أردوغان يؤذن لمولودة ناجية من الزلزال (فيديو)

نشرت وسائل إعلام تركية، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يؤذن لمولودة حديثة نجت والدتها من الزلزال الذي ضرب تركيا، الأسبوع الماضي وتسبب بمقتل وإصابة عشرات الآلاف جنوبي تركيا، فضلا عن تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية.



وفي مقطع فيديو تم تداوله، يظهر أردوغان وهو يحمل طفلة حديثة الولادة بين يديه ويردد الآذان لها خلال زيارته أمس للناجين في مدينة تشام ساكورا الطبية في منطقة باشاك شهير بإسطنبول.

وحسب وكالة "الأناضول"، أطلق الرئيس التركي اسم "عائشة بتول" على الطفلة.

