الجيش الأميركي يسقط جسماً طائراً على الحدود مع كندا

أسقط الجيش الأميركي بأمر من الرئيس جو بايدن جسماً طائراً آخر قرب بحيرة هورون على الحدود مع كندا، في رابع عملية من هذا النوع خلال أسبوع.

ويراقب الأميركيون القلقون الأجواء بينما يتتالى رصد أجسام طائرة غامضة في ظل توتر حاد مع الصين، رغم أن الجسم الأول فقط نَسبت السلطات الأميركية مسؤولية إطلاقه إلى بكين ووصفته بأنه منطاد مخصص لأغراض التجسس.

وأمر بايدن الجيش بإرسال طائرات عسكرية لإسقاط الجسم الغامض مساء أمس في إجراء احترازي، وفق ما أكد مسؤول أميركي كبير.