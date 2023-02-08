"أقوى جيش في العالم" يحتفي بابنة الزعيم "المحبوبة"

قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أحضر ابنته لزيارة قوات الجيش للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس جيش البلاد، حيث أشاد "بالقوة التي لا تقاوم" لجيشه المسلح نووياً.

وتأتي الزيارة وسط مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لتنظيم عرض عسكري ضخم في العاصمة بيونغيانغ، حيث يمكن أن تعرض أحدث معدات برنامج أسلحة نووية متنامٍ يثير قلق جيرانها والولايات المتحدة.

في الظهور العلني الرابع المعروف لها، وقفت كيم جو آي ابنة كيم، التي يُعتقد أنها تبلغ من العمر 9 أو 10 سنوات، عن قرب مع والدها وهو يصافح كبار المسؤولين وتجلس بجانبه.

يقول المحللون إن قرار كيم بإحضار ابنته إلى المناسبات العامة المرتبطة بجيشه هو لتذكير العالم بأنه لا ينوي تسليم أسلحته النووية طواعية، وهو ما يراه على ما يبدو أقوى ضمان لبقائه وتمديد حكم عائلته.

كما أثار الوصف النبيل الذي أوردته وسائل الإعلام الحكومية لـكيم جو آي، التي وُصفت بـ "المحترمة" و "المحبوبة"، جدلًا حول ما إذا كانت ستُنصب خلفًا لوالدها. وحضرت تجربة طيران لصاروخ باليستي عابر للقارات في نوفمبر ورافقت والدها في اجتماع مع علماء عسكريين وتفتيش للصواريخ الباليستية.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية يوم الأربعاء إن كيم زار مقر إقامة الضباط العامين في الجيش الشعبي الكوري مع ابنته. وفي وقت لاحق ألقى كلمة مشجعة للقوات في مأدبة أشاد فيها بحفاظهم على "أقوى جيش في العالم" على الرغم من الصعوبات الخارجية.

وتأتي الزيارة بعد يوم من ترؤس كيم اجتماعاً مع كبار قادته العسكريين ودعا إلى توسيع التدريبات القتالية التي تهدف إلى شحذ الاستعداد للحرب.

وأظهرت صور إعلامية رسمية مسؤولين عسكريين وهم يصفقون للمأدبة التي أقيمت على ما يبدو في فندق يانغاكدو في بيونغيانغ. كان كيم وابنته يرتديان بذلات سوداء وقمصان بيضاء ويمسكان بأيديهما بينما كانا يسيران على سجادة حمراء إلى جانب زوجة كيم، ري سول جو.

قال كيم خلال خطابه إنه "أعظم شرف له" ويسعده أن يكون القائد الأعلى لجيش "يلبي نداء العصر والتاريخ باعتباره أقوى جيش في العالم".

ولم تذكر تقارير وسائل الإعلام الرسمية حول زيارة كيم للقوات أي تعليقات تم الإدلاء بها تجاه واشنطن أو سيؤول. لكن صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية في بيونغيانغ قالت في افتتاحية، اليوم الأربعاء، إن جيش كوريا الشمالية مستعد لشن "ضربة قوية للغاية بقوة لا يمكن تصورها للقضاء على مصدر الاستفزازات دون أثر" عند مواجهة تهديدات العدو.

وقالت الصحيفة إن تكثيف كوريا الشمالية لتجارب الأسلحة والتدريبات القتالية العام الماضي كانت مظاهرات ناجحة لـ "القوة العسكرية الساحقة" التي تدعم العقيدة النووية التصعيدية للحكومة ومبدأها المتمثل في "المواجهة الشاملة" ضد الأعداء.

ولم تؤكد كوريا الشمالية خططها لاستعراض عسكري قد يتم في وقت لاحق الأربعاء. احتفل سكان بيونغيانغ بالذكرى السنوية من خلال زيارة مانسو هيل في المدينة لوضع الزهور واحترام تماثيل قادتهم الراحلين، كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل، على التوالي، جد ووالد حاكمهم، بينما اصطف الجنود لإلقاء التحية.

أظهرت صور الأقمار الصناعية التجارية أسابيع من الاستعدادات الواضحة التي تنطوي على أعداد ضخمة من القوات والمدنيين لحدث يهدف عادة إلى تمجيد حكم كيم جونغ أون ودفعه الحثيث لترسيخ مكانة كوريا الشمالية كقوة نووية.

وتواجه كوريا الشمالية أيضًا عزلة اقتصادية عميقة ونقصًا في الغذاء، مما يدل على أن تكاليف طموحات كيم النووية تتراكم.

تقترب كوريا الشمالية من عام قياسي في اختبار الأسلحة، وتضمنت عشرات الصواريخ التي أطلقتها في عام 2022 أنظمة ذات قدرة نووية محتملة مصممة لضرب أهداف في كوريا الجنوبية والبر الرئيسي للولايات المتحدة.

تخلل نشاط الاختبار المكثف تصريحات نارية تهدد بشن هجمات نووية استباقية ضد جيرانها والولايات المتحدة في مجموعة واسعة من السيناريوهات التي قد ترى فيها قيادتها تحت التهديد.