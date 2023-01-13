6 قتلى على الأقل جراء إعصار وعواصف رعدية في ولاية ألاباما الأمريكية

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم في وسط ولاية ألاباما الأميركية أمس بسبب عواصف رعدية وإعصار اجتاح المنطقة وفق مسؤولون محليون.



وأعلنت كاي آيفي حاكمة ولاية ألاباما أمس حالة الطوارئ في ست مقاطعات في ألاباما تضررت بشدة من العواصف، وهي أوتوجا وتشامبرز وكوسا ودالاس وإلمور وتالابوسا.



ودمرت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة منازل وتركت عشرات الآلاف بدون كهرباء في أجزاء من ولايات جورجيا ومسيسيبي وألاباما.



وألغت السلطات أو أجلت أكثر من 250 رحلة في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي ومطار شارلوت دوجلاس الدولي.