السعودية.. أمر ملكي بإعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز لارتكابه جرائم فساد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، أمرا ملكياً بإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه.

وجاء الأمر الملكي بناء على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عن ارتكاب عبدالرحمن بن عبيد اليوبي لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز وغسل الأموال والتزوير.

وأكد الأمر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستتولى استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جهته أكد متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أحمد الحسين، اعتراف مدير جامعة الملك عبدالعزيز بما نسب إليه خلال التحقيق، وبين أن تحرك «نزاهة» جاء بناءً على معلومات بوجود تجاوزات في الجامعة.

وأضاف الحسين بناء على ذلك قامت الهيئة باتخاذ إجراءات تحري وتحقق ومراجعة تكشف لها من خلالها قيام مدير الجامعة بالعديد من تجاوزات للتعاقدات في مجال الاستشارات واستغلال النفوذ الوظيفي واستغلال تفويضه على حسابات الجامعة البنكية لمصلحة شخصية، واستغلال والإشراف على المشاريع والبحوث، وقد توفرت الدلائل والبيانات وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

