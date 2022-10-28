العالم "يحبس أنفاسه" قبل تجربة نووية كورية شمالية محتملة

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أمس أن العالم "يحبس أنفاسه" قبل تجربة نووية محتملة لكوريا الشمالية ستكون "تأكيدا جديدا" على أن برنامج بيونغ يانغ النووي "يتقدم بكامل طاقته".



وقال غروسي للصحافة على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا إن "الجميع يحبسون أنفاسهم لأن تجربة نووية أخرى ستكون تأكيدا جديدا لبرنامج نووي يتحرك بكامل قوته بطريقة مثيرة للقلق بشكل لا يصدق".



وأضاف "مزيد من الاختبارات يعني بالطبع أنهم يحسّنون الاستعدادات وبناء ترسانتهم. لذلك نحن نتابع ذلك من كثب. نأمل ألا يحدث ذلك، لكن المؤشرات للأسف تشير إلى الاتجاه الآخر".



حذرت سيول وواشنطن مرارا من أن بيونغ يانغ قد تكون على وشك إجراء تجربة نووية جديدة للمرة الأولى منذ عام 2017 بعد إطلاق سلسلة صواريخ بالستية في الأسابيع الأخيرة.



وكان صاروخ قد حلق فوق اليابان الشهر الماضي. كما زعمت كوريا الشمالية أنها أجرت تدريبات نووية تكتيكية. وحذرت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الأربعاء من أن إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية سيستدعي "ردا غير مسبوق".



وحذر البنتاغون في استراتيجيته النووية الجديدة المنشورة أمس من أن تنفيذ كوريا الشمالية ضربة نووية سيعني "نهاية نظام" بيونغ يانغ.



وقالت وزارة الدفاع الأميركية في الوثيقة إن "أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها سيكون مرفوضا وسيؤدي إلى نهاية هذا النظام. ليس هناك أي سيناريو يستطيع نظام كيم أن يستخدم فيه أسلحة نووية ويبقى".