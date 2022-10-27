بوينج تتوقع مضاعفة الصين لاسطول طائراتها خلال عقدين

كشفت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات عن توقعات متفائلة بالنسبة لسوق الطائرات التجارية بالصين خلال الـ20 عاما المقبلة، حيث أعربت عن ثقتها بأن الصين سوف تخرج من تحديات جائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد لتكون قوة دافعة كبيرة للمبيعات.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيونج تتوقع أن الصين سوف تحتاج 8485 من طائرات الركاب والشحن بقيمة 5ر1 تريليون يورو حتى عام 2041.



وأضافت الشركة في بيان اليوم الخميس أن هذا العدد يمثل خمس مبيعات الطائرات عالميا خلال العقدين المقبلين.



وأوضحت الشركة أن أسطول الصين من الطائرات التجارية سوف يرتفع ليبلغ أكثر من 9600 طائرة خلال العقدين .



وقال بيتر جاو نائب رئيس الشركة لمنطقة الصين الكبرى " لدينا ثقة كاملة أن سوف الطيران التجاري في الصين سوف يستمر في الازدهار، على الرغم من التحديات الاقتصادية الأخيرة".



وأضاف" الاساسيات الاقتصادية الصينية سوف تستمر في تعزيز الطلب القوي على طائرات الركاب والشحن".