أكثر من 600 قتيل حصيلة ضحايا فيضانات نيجيريا منذ يونيو الماضي

لقي أكثر من 600 شخص مصرعهم ونزح نحو 1,3 مليون منذ يونيو الماضي جراء أسوأ فيضانات تشهدها نيجيريا في موسم الأمطار خلال العشر سنوات الأخيرة، وفق حصيلة رسمية جديدة نشرت أمس .



وقالت وزارة الشؤون الإنسانية في نيجيريا أمس إن أكثر من 603 أشخاص لقوا حتفهم ، 100 منهم خلال الأسبوع الأخير، بينما أصيب 2,400 شخص بسبب الفيضانات، لافتة إلى ارتفاع عدد القتلى بشكل كبير حيث كانت حصيلة سابقة للوزارة نُشرت الأسبوع الماضي قد أعلنت عن مقتل 500 شخص.



وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 82 ألف منزل و110 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية دمرت بالكامل.



ويبدأ موسم الأمطار في نيجيريا عادة في يونيو، لكن منذ أغسطس بشكل خاص أصبحت الفيضانات مدمرة وفقا للوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (نيما).



ودعت وزيرة الشؤون الإنسانية سعدية عمر فاروق إلى إجلاء الأشخاص الذين يعيشون على ضفاف الأنهار، خاصة في ولايات أنامبرا وبايلسا وكروس ريفر التي تواجه مخاطر عالية من ارتفاع منسوب المياه.