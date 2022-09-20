غينيا الاستوائية تلغي عقوبة الإعدام

أصدر رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، أمس، قانوناً ألغى بموجبه عقوبة الإعدام في الدولة النفطية الصغيرة الواقعة في وسط أفريقيا والتي تُعتبر من بين الأكثر انغلاقاً واستبداداً في العالم.

وقال التلفزيون الوطني إنّ "عقوبة الإعدام ألغيت تماماً في جمهورية غينيا الاستوائية"، مشيراً إلى أنّ رئيس الجمهورية وقّع قانون العقوبات الجديد المتضمّن هذا التعديل.

ونشر نائب رئيس الجمهورية تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي، وهو نجل الرئيس، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نصّ القانون الجديد.

ويشار إلى أن آخر حكم بالإعدام نُفّذ رسمياً في غينيا الاستوائية يعود إلى 2014، بحسب منظمة العفو الدولية.

وفي تغريدة على تويتر، قال تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي الملقّب بـ"تيودورين" والذي يشغل حالياً منصب نائب الرئيس ويتمّ الترتيب له منذ عامين لخلافة والده "أكتبها بالخط العريض لتكريس هذه اللحظة الفريدة: غينيا الاستوائية ألغت عقوبة الإعدام".

وهذا القانون الذي سبق وأن أقرّه البرلمان سيدخل حيّز التنفيذ "خلال 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".