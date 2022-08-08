مصرع 3 أشخاص بطريقة مأساوية في روسيا

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بعد أن فوجئ 12 من عمال البناء بارتفاع سريع في مستوى المياه في مجاري موسكو بعد هطول أمطار غزيرة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الدفاع المدني الروسي قوله: "لسوء الحظ ، توفي ثلاثة عمال ، وانتشل عمال الإنقاذ جثثهم".

وتحقق السلطات في انتهاك محتمل لقواعد حماية العمال.

وكان عمال البناء ينظفون المجاري عندما ارتفع مستوى المياه فجأة بشكل حاد بسبب هطول الأمطار الغزيرة ،وجرفتهم المياه.

وتمكن خمسة رجال من الوصول إلى السطح بمفردهم، بينما أنقذت فرقة الإطفاء أربعة ، وفقا لإدارة المدينة.

وشهد جنوب موسكو أمطارا غزيرة وبعض زخات البرد أمس الأحد بعد فترة من الحرارة الشديدة.