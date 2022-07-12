أين يذهب حصى الجمرات بعد انتهاء الحجاج من المناسك؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

مع انتهاء حجاج بيت الله من مناسك رمي الجمرات في منى، يتساءل البعض عن مصير حصى الجمرات، خاصة مع تعدد أدوار منشأة الجمرات، حيث يتساقط على الشواخص الثلاثة الممتدة إلى أربعة طوابق في عمق يصل إلى 15 متراً.

وبحسب ما قاله المهندس أحمد الصبحي لوكالة الأنباء السعودية فإنه مع انتهاء الحجاج من مناسك رمي الجمرات، تبدأ عملية وآلية التعامل مع الحصوات في أولى أيام الرمي وثاني الأيام وثالثها، لتتساقط بشكل عمودي باتجاه الأسفل وتستقر في قبو المنشأة، حيث تجتمع هذه الحصوات داخل عمق في الشواخص الثلاث يصل إلى 15 متراً.

وتقوم بعد ذلك عدد من السيور الآلية، بتجميع الحصى الملقاة بواسطة الحجاج، وغربلتها ورشها بالماء للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة، قبل نقلها إلى المركبات وتخزينها، والتعامل معها بعد انقضاء الموسم، موكداً أن أطنان الحصى تقدر كميتها في مواسم الحج حسب أعداد حجاج بيت الله الحرام.

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