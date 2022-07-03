عاصفة ترابية تغلق مطار بغداد الدولي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أوقف مطار بغداد الدولي، حركة الملاحة فيه، وذلك جراء عاصفة ترابية تضرب أجزاء واسعة من العراق.

وقالت إدارة المطار في بيان: "نود أن نوضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن إيقاف الحركة الجوية فيه لهذا اليوم الأحد، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 450م".

وأضاف البيان: "وسيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".

وتزايدت العواصف الترابية في العراق خلال الشهرين الأخيرين، مع حلولها بشكل أسبوعي تقريبا. ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر، فالعراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف الخمسين درجة مئوية.

وبحسب وزارة البيئة العراقية فإن زيادة الغطاء النباتي وزراعة أشجار كثيفة تعمل كمصدات للرياح هي أهم الحلول اللازمة لخفض معدل العواصف الرملية.

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