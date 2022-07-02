«ناس بتحاول تحط تراب على شغلكم».. السيسي يعلق على تطوير طريق الساحل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على شكاوى المواطنين بشأن تطوير الطريق الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير طريق الساحل الشمالي بالكامل وبشكل نهائى، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات، مشددًا على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التي تسعى دائمًا لتشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.

وقال السيسي خلال تفقده أعمال تطوير محور ياسر رزق: «المفروض إن الطريق يخلص 30 يوليو / نصف أغسطس.. هو مخلصش لما ينتهى الطريق بكل الشغل الفني عليه ثم الإرشاد اللازم ثم تتحط عليه عناصر الشرطة».

وأضاف: «معقول طريق كان حارتين أو ثلاثة هيتقارن بطريق عرضه ست أو سبع حارات ويبقى ده فيه مشكلة».

وتابع: «انتظروا لما الطريق يخلص والموضوع يتشرح لكم»، وأضاف: «أنا مستغرب إن القائمين على الطريق مش قادرين يوصلوا إن الطريق لسه مخلصش وإن التخطيط والإرشاد لسه منتهاش وبالتالي الحكم مش مظبوط».

وحول قواعد السير على الطريق قال السيسي: «هو إحنا هنعمل طريق من غير قواعد المرور أم أسلوب الناس في الحركة». مؤكدًا أنه يجب أن يسير على قواعد المرور.

وأضاف: «فيه ناس هدفها أنها تشكك في الجهد اللى بيتعمل». مضيفًا: «لا يا جماعة ناس بتحاول تحط تراب على شغلكم».

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