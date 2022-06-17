شاهد.. حوار بين وزير سعودي وموظفة ينتهي بتعيينها مديرة.. وجه لها هذا السؤال

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مقطع فيديو لوزير الشؤون الإسلامية‬⁩ بالسعودية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، وهو يوجه بتكليف سيدة متخصصة في الإعلام لتكون رئيسة لقسم الإعلام بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة مكان زميلها المتخصص في الحاسب.

وأظهر الفيديو حديث آل الشيخ مع السيدة حول وظيفتها ومؤهلها الدراسي، ليفاجئ زميلها ويطلب منه أن يتنازل عن وظيفته لها، ويتجه للعمل في الحاسب، وكلفها بالعمل محل زميلها بعد سؤاله لها عن مدى قدرتها على تحمل المسؤولية قائلاً : " تقدرين تقومين بالحمل ولا هوني" لترد الموظفة : بإذن الله".

وقد انقسم رواد مواقع التواصل إلى قسمين جراء هذا الفيديو بين مؤيد أن كل شخص يعين بمجال تخصصه، ويكون هو الأنسب للمكان وبين أن الخبرة يجب أن تلعب دورا بالتوظيف حسب الأداء الوظيفي والتدرج المهني.

وأيدت مجموعة كبيرة تمكين المرأة في جميع المناصب، خاصة في وزارة الشؤون الإسلامية حيث أشاد الوزير آل الشيخ بكفاءة المرأة في عملها بالوزارة.

وكان الوزير قد افتتح خلال جولته أمس مبنى فرع الوزارة الجديد بمنطقة مكة المكرمة الذي تم تجهيزه بجميع الإمكانات والتجهيزات على أعلى المستويات، ليتمكن الفرع من أداء مهامه ومسؤولياته على الوجه الأكمل حسب "العربية .نت".

شاهد.. حوار بين #وزير_الشؤون_الإسلامية

"عبداللطيف آل الشيخ" وموظفة في فرع الوزارة بـ #مكة ينتهي بتكليفها "مديرة" لقسم الإعلام#السعودية pic.twitter.com/k5neNvXzV8 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 17, 2022

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