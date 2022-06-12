غرق سفينة سودانية محملة بالماشية ونفوق 16 ألف منها بميناء سواكن (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو، غرق سفينة سودانية بميناء سواكن، مما أسفر عن نفوق نحو 16 ألف رأس ماشية.

وظهر في الفيديو، غرق السفينة قرب مدخل ميناء سواكن، حيث كانت في طريقها إلى المملكة العربية السعودية.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، فإن الباخرة التي تحمل اسم "البدر 1" انحرفت على الرصيف في ميناء سواكن، بسبب الحمولة الزائدة، ما نتج عنه نفوق عدد كبير من الماشية بلغ 15858 رأساً.

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نفوق 16 ألف رأس ماشية كانت بطريقها إلى #السعودية وذلك بعد غرق سفينة سودانية بميناء سواكن

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- pic.twitter.com/LrbbopHlDd — أنباء السعودية 🇸🇦 (@anba_Alsaudia) June 12, 2022

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