رجل أعمال أردني يشرب سماداً على الهواء.. شاهد ردة فعل الملك عبدالله الثاني (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أثار رجل أعمال أردني، دهشة الحضور، خلال مؤتمر اقتصادي، حين فاجأهم بشرب سمادا طبيعياً لأحد منتجات شركته على الهواء مباشرة.

وفي التفاصيل، فاجأ رجل الأعمال الأردني زياد المناصير الحضور وعلى رأسهم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ومسؤولون آخرون، بشرب أحد منتجات مجموعته ومضغه، وهو عبارة عن سماد طبيعي 100%، لإثبات طبيعة مكوناته وعدم احتوائه على مواد صناعية، خلال مؤتمر رؤية التحديث الاقتصادي.

وتداول الأردنيون حسب "العربية" بكثافة لقطات من المؤتمر تظهر الملك يضحك ويصفق ويتفاعل بحماس مع رجل الأعمال الأردني، زياد المناصير، الذي كان يحاول الترويج لمنتج من الأسمدة العضوية عبر القيام بشربه.

يُشار إلى أن زياد المناصير يعتبر واحداً من أثرى رجال الأعمال الأردنيين، ولديه مجموعة كبيرة من الشركات، أبرزها تلك التي تضم العشرات من محطات المحروقات في البلاد، إضافة للإسمنت والكسارات والحديد الصلب وغيرها.

رجل الأعمال الأردني زياد المناصير يشرب سماداً طبيعياً أنتجته مجموعة المناصير أمام الملك pic.twitter.com/Ypho4uk8Nr — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) June 6, 2022

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