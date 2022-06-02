وزير الحج يكشف عن عدد الحجاج المقرر لهذا العام (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، إن موسم حج هذا العام سوف يستوعب عدد مليون حاج.

وأضاف الربيعة، خلال ظهوره على قناة الإخبارية السعودية: "هدفنا هو ضمان سلامة الحجاج في ظل وجود وباء كورونا وأن تكون الخدمة جيدة، وسلامة الجميع، وعودتهم إلى بلادهم سالمين".

وتابع: "المملكة حريصة على إقامة شعائر الحج، وأن يكون الحج ميسر ومسهل، ولذلك حرصنا على تيسير الإجراءات، والاستعداد المبكر لكل الحجاج من حيث الإقامة والنقل، والنقل الجوي".

واختتم حديثه: "كل الإجراءات تسير على قدم وساق، ونعلم أن هناك طلبات كبيرة على الحج، ولكن تبقى سلامة الحجاج وعودتهم سالمين أولوية في كل ما يتعلق بأعمال الحج".

فيديو | وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة: موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج ونعمل على ضمان صحة الحجاج#الإخبارية pic.twitter.com/ZtkjrxcVLz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2, 2022

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