وزير الحج يكشف عن عدد الحجاج المقرر لهذا العام (فيديو)
قال وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، إن موسم حج هذا العام سوف يستوعب عدد مليون حاج.
وأضاف الربيعة، خلال ظهوره على قناة الإخبارية السعودية: "هدفنا هو ضمان سلامة الحجاج في ظل وجود وباء كورونا وأن تكون الخدمة جيدة، وسلامة الجميع، وعودتهم إلى بلادهم سالمين".
وتابع: "المملكة حريصة على إقامة شعائر الحج، وأن يكون الحج ميسر ومسهل، ولذلك حرصنا على تيسير الإجراءات، والاستعداد المبكر لكل الحجاج من حيث الإقامة والنقل، والنقل الجوي".
واختتم حديثه: "كل الإجراءات تسير على قدم وساق، ونعلم أن هناك طلبات كبيرة على الحج، ولكن تبقى سلامة الحجاج وعودتهم سالمين أولوية في كل ما يتعلق بأعمال الحج".
فيديو | وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة: موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج ونعمل على ضمان صحة الحجاج#الإخبارية pic.twitter.com/ZtkjrxcVLz— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2, 2022
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