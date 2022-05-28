وزيرة مصرية: أنا وأسرتي نتعرض لمحنة شديدة ونمر بوقت عصيب.. وأتحمل مسئوليتي كاملة تجاه منصبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": أنا وأسرتي نتعرض لمحنه شديدة، ونمر بوقت عصيب إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأميركية.. هذا الاتهام منظور أمام محكمة أميركية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن.. وقيامى بواجباتي كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقًا مع كونى أمًا مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها".

وحسب "الأهرام"، فيما يلي نص ما كتبته الوزيرة على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك: "لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتى نتعرض لمحنة شديدة، ونمر بوقت عصيب إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأميركية.. هذا الاتهام منظور أمام محكمة أميركية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن.. قيامى بواجباتى كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقًا مع كوني أمًا مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها".

تابعت: "مهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل مسئوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام.. كأم، أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنة، وأدعو معكم لابني رامى وللضحايا الذين لقوا ربهم.. أتوجه أيضًا إلى وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره، وتراعي الصدق والإنسانية في تعاملها مع تلك المحنة التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكمًا لا يزال في علم الغيب وفى ضمير القاضي به.. شاكرة محبتكم".

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