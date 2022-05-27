أميركي من أصول إفريقية يوجه سلاحه للكاميرا خلال بث مباشر غداة مجزرة تكساس

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ظهر رجل أميركي وهو يوجه مسدساً كان يحمله، نحو كاميرا أثناء تقديم مراسلة أميركية في بث مباشر تغطية إخبارية حول استخدام الأسلحة النارية في حوادث العنف التي هزت الولايات المتحدة مؤخراً، وذلك بعد يوم واحد من مجزرة تكساس المروعة التي أودت بحياة 19 طفلاً ومعلمين اثنين.

وكانت المراسلة Joanie Lum من فريق قناة Fox 32 الإخباري على الهواء مباشرة صباح الأربعاء الماضي في برنامج Good Day Chicago، ليظهر خلفها رجل يمشي بسرعة، ويوجه للكاميرا مسدسا صغيرا، ثم يتابع سيره خلف المراسلة وهو يقوم بحركات استعراضية، ملوحاً بسلاحه الناري.

من جانبها، قالت مقدمة البرامج على الهواء ناتالي بومكي إن المراسلة والمصور لم يصابا بأذى في الحادث.

بدورها، كتبت أنيتا باديلا، مراسلة في FOX 32، على تويتر: "كان المسدس على بعد قدم واحد من رأس زميلتي وهو يشير إلى الكاميرا والمصور"، مضيفة "الحمد لله أنها بخير".

في حين بدأت شرطة شيكاغو بالبحث عن الرجل، وفق ما نقلت صحيفة "بيبول" الأميركية.

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