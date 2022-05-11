مصر.. تأجيل محاكمة سياسي تركي بارز و6 آخرين قادوا عصابة لتهريب المخدرات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة تشكيل عصابي يضم 18 متهما، بينهم 6 أتراك، منهم سياسي تركي بارز، وشخص ألماني الجنسية، على خلفية اتهامهم بجلب المواد المخدرة بكميات كبيرة من خارج الدولة المصرية، إلى داخل الدولة، والإتجار فيها، وحيازتهم أسلحة ثقيلة متعددة، إلى جلسة 24 مايو المقبل لاستكمال المرافعات.

ضم التشكيل العصابي كلا من: عليان سالم حمدان - 50 سنة - عامل زراعي، وMehemet Aziz Tunturk (تركي الجنسية) - 58 سنة - رسام وشاعر ومالك شركة في مصر، وZafer Alpaslan (تركي الجنسية) - 56 سنة - مالك مقهى ومالك شركة في مصر، وAkif Dere (تركي الجنسية) - 50 سنة - تاجر ملابس بتركيا، وFerzende Ata (تركي الجنسية) - 58 سنة - سياسي في حزب المعارضة بتركيا.

كما ضم التشكيل العصابي: أحمد رحومة مندوه - 30 سنة - مالك حانوت، ومحمد عيد سالم - 24 سنة - عاطل، ويوسف عيد سالم - 21 سنة - عاطل، ومحمود عيد سالم - 19 سنة - طالب جامعي، ورمضان عواد سالم - 43 سنة - سائق تاكسي، وراضي سعيد فهيم - 42 سنة - سائق".

وكذلك ضم التشكيل العصابي: Hasan Su (ألماني الجنسية) - 50 سنة - مهندس في ألمانيا، وAhmed Ibrahim (تركي الجنسية) - 64 سنة - بالمعاش، وعبدالعزيز عيد سالم - 15 سنة - طالب، وMehmt Karakurt (تركي الجنسية) - 55 سنة - منجد، وأيمن سلمان أحمد - 29 سنة - سائق في شركة مقاولات في الإسماعيلية، وعبدالله إبراهيم محمود - 18 سنة - غفير، وحسن محمد عيسى - 25 سنة - طالب.

وبدأت القضية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التي وصلتها معلومات عن نشاط المتهمين في جلب المواد المخدرة من خارج مصر وترويجها والإتجار بها داخل البلاد، فتم تكوين فريق بحث كبير ضم 12 ضابطا من كبار ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

عقب انتهاء التحقيقات وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهم أنهم ألفوا عصابة وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد والإتجار بها داخل البلاد.

كما وجهت لهم جهات التحقيق أنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا وأحرزوا أيضا بقصد الإتجار أقراص تحتوي على جوهرا مخدرا "أمفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (الميثانفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وحازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخن (بندقية ألية سريعة الطلقات) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين مششخنين (مسدسين فردي الطلقات)، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش)، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة محل الاتهامات السابقة دون أن يكون مرخص لهم في حيازتها أو إحرازها.

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