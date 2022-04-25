الاعتداء بالضرب على وزير الطاقة اللبناني (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهرت مقاطع فيديو متداولة في لبنان، الأحد، ما قالت انه اعتداء بالضرب المبرح تعرض له وزير الطاقة ​اللبناني وليد فياض​، أثناء خروجه من أحد المقاهي في بيروت.

وذكر موقع "النهار" اللبناني أن ناشطين أوقفوا وزير الطاقة والمياه أثناء تواجده في أحد الأماكن العامة، وتعرضوا له بالضرب، ما تسبب بكدمات له في وجهه.

ووقع الاعتداء بعد غرق عدد من اللبنانيين قبالة طرابلس، وطالبوه بتبرير انقطاع الكهرباء التام عن المواطنين في لبنان.

وتوقف توليد الكهرباء بشكل تام في لبنان بعد تعطل آخر منشأتين للطاقة عن العمل نتيجة نفاد الوقود، بحسب ما اعلن مسؤول في وزارة الطاقة الجمعة.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت الخميس، توقف معملي دير عمار (شمال) والزهراني (جنوب) عن العمل بسبب نفاد الوقود، وهما الوحيدان اللذان كانا في الخدمة مؤخرا.

ويعد انقطاع الكهرباء أحد أوجه الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بلبنان منذ أواخر 2019، حيث تسببت في تدهور قيمة عملته مقابل الدولار، وعدم وفرة النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما انعكس شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يتعرض للضرب أثناء خروجة من أحد المقاهي https://t.co/8o8I28khVn pic.twitter.com/5qj36MQInR — الراي (@AlraiMediaGroup) April 24, 2022

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