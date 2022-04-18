إخماد نحو 143 حريقا في غابات روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الحماية الجوية للغابات من الحرائق، اليوم، أنه تم إخماد نحو 143 حريقا في غابات روسيا بمساحة تزيد عن 4.8 ألف هكتار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الهيئة في بيان، نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، "تم إخماد 143 حريقًا في منطقة مساحتها 4785 هكتارًا في روسيا خلال اليوم الماضي".

ولفت البيان إلى أنه، "بحلول منتصف ليل 18 أبريل، كان هناك 48 حريقا في الغابات في روسيا على مساحة 3082 هكتارا، وتم إخمادها بنشاط. معظمها في منطقة خاكاسيا، وهناك أربع حرائق على مساحة 1175 هكتارا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news