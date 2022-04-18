بيان من السعودية بشأن ما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين.

وأكدت المملكة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أهمية تضافر الجهود في سبيل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، ومنع الإساءة لكافة الأديان والمقدسات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news