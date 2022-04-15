لم تفلح حيلة العمرة والزيتون.. إحباط تهريب 141 ألف حبة كبتاجون بالسعودية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية في منفذ الحديثة، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 141 ألف حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في أمتعة مسافرَين قدما إلى المملكة بقصد أداء العمرة.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية لركاب إحدى الحافلات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة، عُثر على 141.831 حبة كبتاجون في أمتعة راكبَين، وذلك بوضع الحبوب داخل جالونات بلاستيكية، تحتوي على زيت زيتون، حيث جرى إخفاء الحبوب بطريقة فنية داخل الجالونات.

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، كما أن المهربين قد يستغلون مثل هذه الأيام التي تشهد موسم العمرة، إلا أنه وبفضل من الله تقف الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية بالمرصاد أمام محاولاتهم البائسة وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، إلى جانب سعيها الدؤوب لتوحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في سبيل تحقيق أمن الوطن وحماية مقدراته من هذه الآفات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news