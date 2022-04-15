بأول زيارة منذ عامين.. هاري وزوجته يزوران الملكة إليزابيث

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد المتحدث باسم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان، أن الأمير البريطاني وزوجته التقيا وجها لوجه بالملكة إليزابيث يوم أمس.

وأضاف المتحدث أن الزوجين مرا بالمملكة المتحدة بينما كانا في طريقهما إلى لاهاي لحضور دورة ألعاب إنفكتوس، مضيفاً أن هاري عبَّر في وقت سابق عن أمله في رؤية جدته.

وكانت صحيفة «ذا صن» البريطانية قد أوردت نبأ الرحلة مشيرة إل أن هاري وميغان التقيا أيضا بالأمير تشارلز خلال زيارة لقلعة وندسور، لافتة إلى أنها أول رحلة مشتركة يقوم بها الزوجان معاً إلى بريطانيا منذ تخليا عن الواجبات الملكية في مارس آذار 2020.

ولم يحضر هاري، الذي انتقل للعيش في الولايات المتحدة مع ميغان، حفل تأبين الشهر الماضي لجده الأمير فيليب دوق إدنبره الذي توفي في أبريل من العام الماضي.

وجاء تخلفه عن حضور الحفل عقب خلاف مع الحكومة بشأن تدابير الحماية الأمنية.

وتعاني الملكة، التي تبلغ من العمر 95 عاماً، من مشاكل في الحركة ولم تحضر قداس خميس العهد السنوي في كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور اليوم. كما أنها لن تحضر قداس عيد القيامة يوم الأحد في وندسور.

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