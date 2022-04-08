ميغان ماركل تتنازل عن أحد أدوارها الملكية لقطع روابط الصلة مع القصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ما زالت ميغان ماركل تحاول الابتعاد بقدر المستطاع عن الحياة الملكية وقطع روابط الصلة مع القصر الملكي.

ووفقاً لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني، أعلنت دوقة ساسكس عن إنهاء الرعاية الملكية التي تقدمها لجمعية مايهيو الخيرية للحيوانات.

ويعتبر ذلك من الأدوار الملكية التي كانت قد احتفظت بها بعد تخلّيها والأمير هاري عن المهام الملكية وتركهما البلاد عام 2020.

وأعلنت الجمعية الخيرية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، إنهاء رعاية الدوقة، مضيفةً أن العمل عن كثب مع الدوقة كان بمثابة "امتياز".

وشاركت ماركل رسالة إنهاء رعايتها شارحةً في البداية تفصيلاً عن الحسرة التي تشعر بها بعد وفاة صديقتها المقربة أولي جوست، التي عرفت من خلالها جمعية مايهيو.

وأضافت الدوقة أنه سيتم تسمية الجناح الجديد لمأوى الحيوانات باسمها تكريماً لعملها الخيري في الجمعية. كما أشادت ميغان بعمل الجمعية الخيرية خلال جائحة كورونا والظروف الصعبة.

يشار إلى أنه في الأعوام الثلاثة لدعمها للجمعية الخيرية، استخدمت الدوقة مكانتها للترويج لعمل مايهيو وكتبت مقالاً يسلّط الضوء على العمل الذي قامت به في مساعدة أصحاب الحيوانات الأليفة العالقين بسبب الوباء.

وفي هذه الأعقاب، يتساءل العديد من المطلعين الملكيين عن مدى طول غياب ماركل وطفليها عن بريطانيا، إذ إن ابنتها ليليبيت (10 أشهر) لم تقابل بعد أي فرد من العائلة الملكية وابنها أرشي لم يذهب إلى المملكة منذ عام 2019.

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