ترامب يكشف عن تلقي بايدن مبلغا كبيرا من زوجة مسؤول روسي (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اتهم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن بالتسبب مع حزبه الديمقراطي في تخضم هائل بالولايات المتحدة الأميركية.

وقال ترامب في تجمع مؤيدين له في ولاية ميشيغان الأميركية، مساء السبت: إننا «نشهد أعلى أسعار للوقود والمواد الغذائية في تاريخ بلادنا».

ترامب: "بايدن والديمقراطيون تسببوا في تضخم هائل. ونشهد أعلى أسعار للوقود والمواد الغذائية في تاريخ بلادنا". pic.twitter.com/22EJrkYSHA — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) April 3, 2022

وتابع الرئيس الأميركي السابق: «سألت بايدن لماذا حصلت أنت وعائلتك على 3.5 مليون دولار من زوجة رئيس بلدية موسكو، فقال كريس والاس: ليس لديك الحق في طرح هذا السؤال».

ترامب: سألت جو لماذا حصلت أنت وعائلتك على 3.5 مليون دولار من زوجة رئيس بلدية موسكو، فقال كريس والاس "ليس لديك الحق في طرح هذا السؤال". pic.twitter.com/SypdHklC4z — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) April 3, 2022

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