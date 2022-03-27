"لحية طويلة غزاها الشيب".. شاهد أحدث ظهور لسيف الإسلام القذافي بعد اختفائه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا حديثة لـنجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، خلال الساعات الماضية، بعد أشهر من اختفائه، منذ تقديم أوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر من العام الماضي.

وظهر نجل القذافي وهو يرتدي عباءة بيضاء، بلحية طويلة غزاها الشيب، وهو يمسك مصحفاً أمام مكتبة، من داخل مقر إقامته، وكان إصبع الإبهام مقطوعا، بيده اليمنى، والتي تعمّد إخفاءها خلال ظهوره سابقاً.

واختفى نجل القذافي منذ ظهوره في مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، يوم تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، بعد أن واجه مشكلة كبيرة إثر إدانته من قبل محكمة ليبية وصدور مذكرة توقيف بحقه من محكمة الجنايات الدولية.

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