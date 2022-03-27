فيديو قديم للرئيس الأوكراني زيلينسكي يثير ضحك بوتين في مسابقة كوميدية

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

أظهر مقطع فيديو قديم الرئيس الأوكراني زيلينسكي وهو يستعرض إحدى الفقرات الفنية المضحكة أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان "بوتين" يجلس في الصفوف الأولى وسط مجموعة من رجاله أثناء قيام زيلينسكي بتمثيل تلك الفقرة المضحكة حسب صحيفة المرصد .

وبعد انتهاء زيلينسكي من تمثيل الفقرة صفق الجميع بينما ابتسم بوتين كدليل على إعجابه بطريقة تمثيل الرئيس الأوكراني الذي كان حينها مجرد ممثل .

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