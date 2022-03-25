فيديو آخر محرج لرئيس وزراء بريطانيا وسط رؤساء حلف الناتو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد يظهر تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون للحرج بعد تكرار تجاهله من عدد من رؤساء وقادة الدول حوله خلال القمة الاستثنائية لزعماء دول حلف شمال الأطلسي الناتو، الخميس، حول غزو روسيا وأوكرانيا.

وأظهر الفيديو جونسون في حالة حرج وينظر حوله، ولا يدري ماذا يفعل، كما وضع يديه في جيبه في حين يتحدث عدد من رؤساء وقادة الدول حوله.

وفي وقت سابق قال جونسون، في مؤتمر لحزب المحافظين في منطقة بلاكبول، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "ذعر تام" من فكرة ثورة في موسكو، حسب صحيفة "المرصد".

وقال جونسون في خطابه، الذي تم بثه على صفحة حزب المحافظين على تويتر: "لماذا قرر غزو هذا البلد البريء تماما؟ لم يكن يعتقد حقًا أن أوكرانيا ستنضم إلى الناتو في أي وقت قريب، كان يعلم جيدًا أنه لا توجد خطة لوضع صواريخ على الأراضي الأوكرانية".

مشاهد محرجة لرئيس وزراء بريطانيا بعد تكرار تجاهله من رؤساء دول حلف الناتو pic.twitter.com/ekeG4Ha8fd — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) March 24, 2022

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