شاهد.. موقف محرج لجونسون أثناء الصورة الجماعية لقادة "الناتو"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق موقفًا محرجًا لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لحظة التقاط الصورة الجماعية لقادة حلف "الناتو".

وأظهرت اللقطات أن جونسون كان يقف وحيدًا قبل التقاط الصورة الجماعية لقمة "الناتو" ويتلفت حول نفسه، ويبحث على ما يبدو عن أي زعيم أو رئيس يتحدث معه.

وأضافت الصحيفة: "بدا أن القادة في قمة "الناتو" بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهم يحيون بعضهم البعض بحماس بينما يتجاهلون جونسون".

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