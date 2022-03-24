حقيقة صورة مزارع أوكراني يسحب مقاتلة روسية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

مع استمرار الحرب في أوكرانيا، لا تزال موجة من الادعاءات الكاذبة والمضللة حول الصراع تنتشر في العالم الافتراضي.

ونشرت عبر الإنترنت صورة لجرار يسحب طائرة عسكرية زعم مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أنها تظهر مزارعا أوكرانيا يستولي على طائرة روسية.

وبينما كانت هناك تقارير عن قيام مزارعين أوكرانيين بسرقة معدات عسكرية روسية بالفعل، إلا أن هذا الادعاء بالسيطرة على مقاتلة روسية من قبل مزارع أوكراني غير صحيح.

وكتب تعليقا على الصورة: "استولى مزارع أوكراني على طائرة عسكرية روسية"، حيث لاقى المنشور آلاف التفاعلات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بدول عدة حول العالم منها التشيك وهونغ كونغ.

وبحسب خدمة تقصي الحقائق من وكالة فرانس برس، فإنه تم التقاط هذه الصورة في معرض عام 2011 احتفالا بالذكرى السنوية للقوات المسلحة الكرواتية، حيث يظهر على ذيل الطائرة الشعار الوطني لكرواتيا.

وأرشد عملية التفتيش الخاص بوكالة فرانس برس إلى الصورة كانت منشورة في مقال بتاريخ 26 مايو 2011 من قبل صحيفة "Jutarnji" اليومية الكرواتية، كما أن هناك صورا من زواية مختلفة لعملية جر الطائرة ليلة المعرض في العاصمة زوغرب نشرت عبر موقع وزارة الدفاع الكرواتية.

وذكرت الصحيفة أن الصورة التقطت خلال الاستعدادات لعرض أسلحة عسكرية للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس القوات المسلحة الكرواتية.

وكانت هناك تقارير عن مزارعين أوكرانيين يسحبون معدات عسكرية روسية تم الاستيلاء عليها، حيث يظهر الناس العاديون مقاومة الحرب على بلادهم من قبل الكرملين.

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