بعد افتحامها بثا تلفزيونيا.. حكم قضائي بحق الصحفية الروسية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

غُرمت الصحفية الروسية التي اقتحمت بثا تلفزيونيا حيا للاحتجاج على الحرب في أوكرانيا في محكمة في موسكو وأطلق سراحها.

وقد فرضت المحكمة عليها غرامة قدرها 30 ألف روبل (280 دولارا) تتعلق بالفيديو الذي نشرته.

وكانت مارينا أوفسيانيكوفا ، وهي محررة في القناة الروسية الأولى، اعتقلت عقب ظهورها الاحتجاجي على شاشة التلفزيون مساء الإثنين تحمل لافتة تقول "لا للحرب".

كما نشرت فيديو أيضا تقول فيه إن الحرب على أوكرانيا جريمة وتدعو الروس للاحتجاج عليها.

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