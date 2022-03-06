شؤون الحرمين: إلغاء التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أنه تماشيًا مع تصريح وزارة الداخلية بإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيهما، بأن تطبيقه بدءاً من صلاة فجر اليوم الأحد ٣-٨-١٤٤٣ هـ الموافق ٦-٣-٢٠٢٢م

وأكد المتحدث الرسمي أن هذا القرار الموفق يأتي نتيجة جهود حثيثة من مختلف القطاعات ذات العلاقة التي أثبتت نجاحها في مواجهة جائحة كورونا، من خلال الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وبين ضرورة التزام قاصدي الحرمين الشريفين من معتمرين ومصلين وزائرين بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم، والتعاون مع العاملين في المسجد الحرام والمسجد النبوي الذين يحرصون على صحتهم وسلامتهم ويعملون على تسهيل أدائهم المناسك والعبادات.

ووجه رسالة شكر لقاصدي الحرمين الشريفين نظير الوعي الصحي الملحوظ خلال الفترة الماضية؛ إضافةً إلى تعاونهم مع كافة الأجهزة المعنية في الحرمين الشريفين، وعدم التهاون في تطبيق ما يطلب منهم.

وفي ختام تصريحه رفع شكره إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يوليانه للحرمين الشريفين من عناية ورعاية، منوهاً بتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتكثيف الجهود وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

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