بـ "زلة لسان" جديدة.. بايدن يخلط بين الشعبين الأوكراني والإيراني.. فيديو

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لموقف محرج إثر زلة لسان جديدة، حيث وصف الشعب الأوكراني بـ "الإيرانيين"، وذلك في خطابة التقليدي عن حالة الاتحاد في الكونغرس يوم الثلاثاء.

وقال بايدن في هذه الجملة التي خلط فيها بين الأوكرانيين والإيرانيين: "يمكن لبوتين أن يحاصر كييف بالدبابات، لكنه لن يحصل على أرواح وقلوب الإيرانيين".

ورصدت الكاميرات نائبة الرئيس، كامالا هاريس، وقد بدا عليها أنها أدركت أن رئيسها وقع في الخطأ.

وأشعل هذا الخطأ منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول مقطع الفيديو، وعلق عليه الكثير من رواد مواقع التواصل ولا سيما "تويتر".

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