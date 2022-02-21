تعيين أول مسلم عضواً دائماً في المحكمة العليا الإسرائيلية

المصدر: عواصم - وكالات

أكّدت سلطات قضائية إسرائيلية الإثنين تعيين أول مواطن مسلم عضواً دائماً في المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.

وسبق أن تم تعيين قضاة غير يهود في المحكمة العليا، لكنهم كانوا جميعاً مسيحيين.

والإثنين، أصبح خالد كبوب (63 عاما) أول قاض مسلم يعيّن في منصب دائم في المحكمة العليا، وعمل كبوب في السابق قاضياً في المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب الساحلية، وهو واحد من أربعة قضاة جدد عينتهم لجنة تضمّ قضاة من المحكمة العليا ووزراء ونواب ومحامين.

وولد كبوب في يافا ودرس التاريخ والإسلام في جامعة تل أبيب، وأكمل إجازته في القانون في نفس الجامعة، ثم عمل في مكتب محاماة خاص قبل أن يصبح قاضيا.

وتنظر المحكمة الإسرائيلية العليا في قضايا مثيرة للجدل غالباً ما تتعلق بالنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، ومن المقرّر أن تبتّ المحكمة قريباً في ملف سبع عائلات فلسطينية تقدمت بإلتماسات لإلغاء قرار محكمة إسرائيلية أدنى بطردهم من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس.

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