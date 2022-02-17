"نزاهة" السعودية تكشف تفاصيل 16 قضية فساد جديدة

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أعلنت هيئة مكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، اليوم، تفاصيل 16 قضية جديدة، حيث كشفت عن إيقاف موظفين بوزارات عدة، منها: "الداخلية والصحة والدفاع والبلديات"، إضافة إلى موظف بنك لحصوله على هدايا عينية ومصروفات سفر وإقامة من مواطن ومقيم تم إيقافهما مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر تصل إلى 7 ملايين ريال بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري.

وتفصيلاً، صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بشأنها.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، تم إيقاف موظف بنك لحصوله على هدايا عينية ومصروفات سفر وإقامة من مواطن ومقيم "تم إيقافهما" مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر تصل لـ (7.000.000) سبعة ملايين ريال بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ المودعة بحسابات الكيان التجاري بوساطة المواطن والمقيم لدى البنوك العاملة بالمملكة بلغ (136.000.000) مائة وستة وثلاثون مليون ريال تم تحويلها لخارج المملكة خلال فترة (5) أشهر.

القضية الثانية: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بمكتب استشارات هندسية بإحدى المناطق أثناء تسلُّمه مبلغ (400.000) أربعمائة ألف ريال من أصل مبلغ (2.800.000) مليونين وثمانمائة ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة بناء لمجمع ورش صناعي بطريقة غير نظامية بوساطة أحد موظفي البلدية بذات المنطقة، والذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة تسلُّمه مبلغ (1.000.000) مليون ريال، وثبت من خلال التحقيقات تورط مقيم آخر بالقضية تم إيقافه.

القضية الثالثة: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل مهندس بإحدى شركات الاتصالات ومقيمين اثنين "وسطاء" لحظة تسلُّمهم مبلغ (225.000) مائتين وخمسة وعشرين ألف ريال من أصل مبلغ (450.000) أربعمائة وخمسين ألف ريال متفق عليه، مقابل تمديد عقد تنفيذ شبكات للشركة مع أحد الكيانات التجارية، بعد قيام المهندس بإرسال بريد إلكتروني يتضمن إلغاء العقد بهدف الضغط على مالك الكيان التجاري لدفع المبلغ.

القضية الرابعة: القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسلُّمه مبلغ (162.000) مائة واثنين وستين ألف ريال مقابل تخفيض غرامة تم تحريرها من بلدية إحدى المحافظات على أحد المستودعات، وثبت من خلال التحقيقات أن المستفيد من المبلغ مدير الشؤون الفنية بذات البلدية، الذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة تسلُّمه المبلغ من المقيم المذكور، وتبيّن أثناء التحقيق أن الموظف سبق له الحصول على مبلغ (1.000.000) مليون ريال على دفعات مقابل إنجازه معاملات بطريقة غير نظامية تم استخدامها في شراء عقارات.

القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على موظف ببلدية إحدى المحافظات لحظة تسلُّمه مبلغ (150.000) مائة وخمسين ألف ريال من أصل مبلغ (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال مقابل إجازة قرار لجنة تصحيح وضع مبنى مخالف.

القضية السادسة: القبض بالجرم المشهود على موظف بالمرتبة الثامنة بإدارة الأمن والسلامة بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات لحظة تسلُّمه مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات تسلُّم أعمال تنفيذ مشروع متطلبات الأمن والسلامة الذي ينفذه أحد الكيانات التجارية لصالح الشؤون الصحية، كما تم القبض على مقيم (وسيط) لقيامه بالتفاوض مع الكيان التجاري لدفع المبلغ.

القضية السابعة: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بوظيفة محلل عمليات طبية بإحدى الجمعيات الخيرية لحظة تسلُّمه مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال مقابل إصدار موافقة من الجمعية تتضمن تكفلها بعلاج أحد المقيمين.

القضية الثامنة: القبض بالجرم المشهود على مدير قسم البلاغات والمخالفات ببلدية إحدى المحافظات لحظة تسلُّمه مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال مقابل إزالة إشعار المراجعة الذي قام بوضعه على أحد المباني والسماح لصاحب المبنى باستكمال ترميمه دون الحصول على رخصة من البلدية.

القضية التاسعة: القبض بالجرم المشهود على مراقب ببلدية إحدى المحافظات لحظة تسلُّمه مبلغ (1.000) ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة عدم وجود رخصة لورشة.

القضية العاشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف اثنين من منسوبي إدارة المرور بإحدى المحافظات و(4) مقيمين يعملون سائقي نقل (شاحنات لنقل السيارات المصدومة أو المتعطلة)، لحصولهما على مبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال شهرياً مقابل تسليم أجهزة لاسلكية بعهدتهما للمقيمين بهدف تحديد مواقع الحوادث المرورية فور وقوعها والتوجه لها لتحميل المركبات المتضررة.

القضية الحادية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابطَي صف يعملان بإدارة مرور إحدى المحافظات، لاستيلائهما على الأموال التي يتم تحصيلها من مرتكبي الحوادث المرورية كتعويض لأصحاب المركبات المتضررة وعدم تسليم تلك الأموال للمستفيدين.

القضية الثانية عشرة: إيقاف موظف ببلدية إحدى المحافظات، لقيامه بمزاولة نشاط نهل الرمال من المناطق التي يشرف عليها وبيعه لصالحه بطريقة غير نظامية.

القضية الثالثة عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ثلاثة ضباط صف بإدارة مرور إحدى المناطق، ومقيم، لقيامهم ببيع دراجات نارية محجوزة بحجز المرور على المقيم بعد تعطيل كاميرات المراقبة.

القضية الرابعة عشرة: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف موظف يعمل بمستشفى تابع للوزارة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار إجازات مرضية للمراجعين.

القضية الخامسة عشرة: إيقاف مراقب يعمل بمدرسة بنين في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من مقيمين مقابل تسجيل أبنائهم بالمدرسة.

القضية السادسة عشرة: إيقاف موظف بوزارة الصحة ومواطنين اثنين (وسطاء) لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تعديل الحالة الصحية لعدد من المواطنين لمحصن دون الحصول على اللقاح.

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