السعودية.. تأشيرة «أعمال» لا تمكن صاحبها من أداء مناسك الحج هذا العام

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

ردت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، على سؤال لمغرد قال إن لديه تأشيرة أعمال، فهل يجوز له التقدم لأداء مناسك الحج هذا العام؟

وأوضحت الوزارة أنه غير مسموح أداء مناسك الحج لهذا العام بتأشيرة أعمال، ولابد من تأشيرة خاصة بالحج.

وبينت الوزارة أنه «لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة العربية السعودية»، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.



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