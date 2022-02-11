جرائم قتل تهز الشارع الأردني خلال اليومين الماضيين

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

شهد الأردن خلال اليومين الماضيين أحداثا هزت الشارع الأردني وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت مديرية الأمن العام عن جرائم قتل في البلقاء، وإربد إلى جانب عمان .

فقد قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية دهمت مساء الخميس مكان وجود مطلوب مصنف بالخطير والمسلح في إحدى مناطق غرب البلقاء وتمكنت من إلقاء القبض عليه واقتياده للتحقيق.

وبيّن الناطق الإعلامي أن هذا المطلوب أقدم قبل أشهر على قتل أحد الأشخاص وإصابة آخر إثر خلافات بينهما، وتوارى بعدها عن الأنظار إلى أن تمكن فريق التحقيق الذي تولى التحقيق في القضية من تحديد مكان وجوده ودهمه وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته سلاحان ناريان احدهما أوتوماتيكي.

وفي إربد ، قالت مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة إربد قبل أيام بدخول شخصين مجهولين وملثمين لمنزل شخص أربعيني في الحي الجنوبي في مدينة إربد.

وأشارت إلى أن الشخصين قاما بإطلاق عيارات نارية باتجاهه ولاذا بالفرار.

وجرى إسعاف الشخص للمستشفى إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة وشُكل فريق تحقيقي خاص من البحث الجنائي ومديرية الشرطة لمتابعة التحقيق في القضية والوقوف على ملابساتها كافة، وفق الأمن العام .

وأكد الناطق الإعلامي أن فريق التحقيق قام على مدار أيام بجمع المعلومات من مسرح الجريمة ومتابعتها لحين تمكنه من تحديد هوية أحد المشتبه بهما وأُلقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع شخص آخر من أقربائه وأنهما حضرا لمنزل الضحية ملثمين وأطلقا النار عليه بسبب خلافات مالية بينهما والقي القبض على الشريك وجرى ضبط السلاح الناري المستخدم وسيتم إحالتهما للقضاء.

وعثرت الأجهزة الأمنية، مساء الأربعاء، على جثة متفحمة، داخل مركبة في منطقة ابو عليا في طبربور بالعاصمة عمان .

وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد مساء الأربعاء لمديرية شرطة شمال عمان حول حريق مركبة بمنطقة طبربور.

وأضاف المصدر "تحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع وعند قيامهم بإخماد الحريق تبين وجود جثة لشخص أربعيني حيث جرى نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة"

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