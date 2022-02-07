بعد مأساة الطفل ريان.. السعودية تتحرك لردم وتحصين 2450 بئراً (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

​أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، الأحد، ردم وتحصين 2450 بئرا مهجورة، في ظل حملة دشنها مغردون سعوديون بعد مأساة الطفل المغربي ريان، الذي أخرج ميتا من البئر التي ظل عالقا فيها لخمسة أيام.

وجاء ردم هذه الآبار ضمن المرحلة الأولى لمشروع "البيئة" لردم الآبار المهجورة في أنحاء المملكة كافة "لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية"، حسبما أعلنت الوزارة.

وقالت الوزارة إنها تواصل العمل على ردم بقية الآبار المكشوفة، داعية إلى الإبلاغ عنها، وخصصت الوزارة رقما هاتفيا ورابطا لذلك.

وجاء في تغريدة لحساب الوزارة على "تويتر": "ضمانا لسلامة الجميع والحد من تلوث المياه الجوفية، تمكنت الوزارة من ردم وتحصين 2450 بئرا مهجورة في المرحلة الأولى، وتواصل العمل على ردم بقية الآبار المكشوفة".

وأضافت في تغريدة أخرى: "بلاغك يحميك ويحمي غيرك ساهم بالإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة عبر الاتصال على الرقم 939 أو عبر الرابط".

ونشرت عدة حسابات على موقع "تويتر"، رابط إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة بالآبار المشكوفة، في محاولة لمنع الحوادث المشابهة التي تعرض لها الطفل ريان.

ونشر بعض المغردين مقاطع مصورة لآبار مغطاة بالعشب، وقد لا ينتبه لها العابرون من فوقها.

بئر ارتوازية مغطاة بالعشب .. يعني أي شخص ممكن يسقط فيها بسهولة !!

ياليتها بلغت وذكرت الموقع وما اكتفت بالتصوير !!

هذي أرواح بشر ولابد من محاسبة المهملين#الطفل_ريان #الطفل_المغربي_ريان pic.twitter.com/f8CGHdfsi4 — ‏🇸🇦 ‏﮼إحـــســــاس 🇸🇦 (@Ehsas0506) February 5, 2022

بلاغك يحميك ويحمي غيرك 🤝



ساهم بالإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة عبر الاتصال على الرقم 939



أو عبر الرابط:https://t.co/rL6qaTDnAU pic.twitter.com/1GPA0DShJf — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) February 6, 2022

ضمانًا لسلامة الجميع والحد من تلوث المياه الجوفية، تمكّنت الوزارة من ردم وتحصين 2450 بئرًا مهجورة في المرحلة الأولى، وتواصل العمل على ردم بقية الآبار المكشوفة. pic.twitter.com/6MRX9wAyyY — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) February 6, 2022

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