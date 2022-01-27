فيديو نادر.. الملك سلمان يكشف سبب تسمية ‫الدرعية بهذا الاسم

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو نادر، لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، يكشف خلاله سبب تسمية الدرعية بهذا الاسم.

وقال خادم الحرمين الشريفين: "يعود بي الزمن إلى سنة 850 هـ، عندما رحل مانع المريدي، من بلدته الدرعية في المنطقة الشرقية، تلبية إلى دعوة ابن عمه، بن درع في الرياض، حيث اقطعه غصيبة والمليبيد، في الدرعية، في هذا المكان في وادي حنيفة “.

وتابع الملك سلمان: "سميت بالدرعية، على مانع المريدي، وهنا جاء اسم الدرعية، وللمعلومية البلدة القريبة من القطيف، سميت بهذا الاسم الدرعية، نسبة إلى هذه القبيلة، قبيلة الدروع".

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