سجين باكستاني مدان بالقتل ينال أعلى الدرجات الدراسية ويحصل على منحة

المصدر: كراتشي - رويترز

نال سجين باكستاني يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة القتل في سجن مكتظ بمدينة كراتشي منحة دراسية لمواصلة تعليمه بعدما حصل على درجات لافتة في امتحانات الدراسة الثانوية وضعته في صدارة المتفوقين العام الماضي.

فقد سجل السجين سيد نعيم شاه (35 عاما) أعلى الدرجات في امتحانات الثانوية العامة بين صفوف الطلاب ذوي الوضع الخاص في كراتشي، أكبر مدن باكستان، مما أهّله للحصول على منحة لمواصلة تعليمه في معهد المحاسبين القانونيين في باكستان.

وقال شاه في حديث مع رويترز في سجن كراتشي المركزي الذي أقامه البريطانيون في المدينة الساحلية بجنوب شرق باكستان عام 1899 "ما حققته وأنا محبوس في السجن لم يكن ممكنا لو أني خارجه".

ومن داخل فصل دراسي في فناء السجن قال شاه إنه كان يستمتع بالذهاب للمدرسة وهو طفل لكن أسرته لم يكن بوسعها الإنفاق على تعليمه. وفي السجن، شجعه نزلاء أكبر سنا يتعلمون أيضا وأعانوه على الاستعداد للامتحانات.

وقال سعيد سومرو نائب مدير السجن إن شاه واحد من بين 1200 نزيل يتلقون تعليما في سجن كراتشي المركزي، لكن نجاحه كان فذا.

وحُكم على شاه في عام 2018 بالسجن المؤبد، وهو 25 عاما في باكستان، بتهمة إطلاق الرصاص على رجل وقتله بسبب خلاف شخصي في عام 2010. وبعد السنوات التي أمضاها على ذمة التحقيق إضافة إلى مدة العفو لإنجازه الدراسي وحسن السير السلوك والتبرع بالدم، سيتبقى له حوالي ست سنوات في السجن.

وحتى قبل نجاحه في الامتحانات قال شاه إنه قدم طعنا على إدانته وفي انتظار البت به أمام محكمة عليا في إقليم السند بجنوب البلاد.

وأضاف "أناشد الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لإقليم السند بالنظر في قضيتي من أجل العفو".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news